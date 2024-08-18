Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sezona averajla lider başlayan siyah- beyazlılar, Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan siyah- beyazlılar, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Ligdeki ilk maçında Samsunspor'a konuk olan kara- kartal, zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar (bugün) 21.45'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU!
Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.