Beşiktaş ara vermeden hazırlıklarına başladı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Süper Lig'de dün oynanan Sipay Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 14 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.