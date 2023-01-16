Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan 'uzatma' tepkisi!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de müsabakaların ekstra uzatma dakikalarından rahatsız olduklarını söyleyerek, "Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bununda ve takipçisi olacağız" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan 'uzatma' tepkisi!
İHA

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in son maçlarındaki uzatma sürelerinden dolayı rahatsızlık yaşadıklarını belirtti. Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim. Maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bununda ve takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI İÇİN TEPKİ!

Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesinde oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterilmesini de yadırgadıklarını aktaran Emre Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Amir Hadziahmetovic...
FUTBOL Beşiktaş'tan sürpriz teklif!
Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor
FUTBOL Tormena pazarlığı sürüyor
TFF'den Erden Timur - Hamit Altıntop açıklaması!
FUTBOL TFF'den Timur - Altıntop açıklaması!
Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı
FUTBOL Şampiyonluk kokusu!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
FUTBOL "Sürekli transfer isteyen hoca..."
beIN Trio yorumcuları, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kararlarını masaya yatırdı
FUTBOL Sarı kart mı kırmızı kart mı?
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz talip!
FUTBOL Jackson Muleka'ya sürpriz talip!
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor
FUTBOL Kupada son 16 turu heyecanı başlıyor
Icardi, Galatasaray'a transfer için fedakarlık yapacak!
FUTBOL Fedakarlık yapacak!
Galatasaray'da ayrılık açıklandı!
FUTBOL Galatasaray'da ayrılık açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.