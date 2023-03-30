Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'nin kararı adaletli değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'nin kararı adaletli değil

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Kocadağ, TFF'nin mevcut kararının adaletli olmadığını belirtti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'nin kararı adaletli değil
HABERTURK.COM

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'da katıldığı programda TFF'nin ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la ilgili kararını sert sözlerle eleştirdi.

Her iki takımın da tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirten Kocadağ, UEFA kurallarının görmezden gelindiğini savundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor. TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor. UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor."

"BAZI KULÜPLER KOLLANIYOR"

"TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Beşiktaş olarak adaletli bir karar alınmasını bekliyoruz. Oynanmış maçlar olabilir doğru ancak bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Bu takımlara maça çıkmıyormuş muamelesi yapmak bizim vicdanımıza sığmıyor. Beşiktaş'ın 18 deplasmana gittiği yerde bir rakibinin 16 deplasmana gidip onun üzerinde ligi bitirmesi adil midir? 1 golle bile şampiyonluklar yaşanıyor, biz de yaşadık. Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Maçın nerede oynandığı fark etmiyorsa deplasmanda maç yapmanın ne anlamı var? Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım. Bir rakibimiz son yıllarda Hatay deplasmanında puan alamamış mesela."

"EUROLEAGUE'DE ALINMIŞ KARARLAR ORTADA"

"Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki herkesin istediğini yapmak mümkün olmaz. Ancak burada yapılacak en doğru şey, ligden çekilen takımların lige etkisini 0'a indirmek. En doğru sonuç, bizim önerdiğimiz sonuç. Bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Öyle olsaydı küme düşürülürlerdi. Hükmen mağlubiyet kararı, yanlış bir uygulamadır. Bu takımların lige hiç başlamamış gibi sayılması gerekiyor. Doğruya en yakın sonuç budur. 20 sene önce alınmış bir kararla geçen sene alınmış bir karardan hangisini tercih edersiniz? Euroleague gibi bir organizasyonda alınmış kararlar ortada. UEFA talimatında alınmış kararlar var. Her konuda rehber olarak gördüğümüz UEFA'nın talimatlarını bu konuda neden görmezden geliyoruz?"

"TFF'Yİ DE KAYIĞA BİNDİRİRİZ"

"Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız. Kulüplerin çoğunluğu belirli bir yönde karar alırsa TFF buna uymalıdır. Gelirler noktasında bunların geri alıması gibi bir talebimiz kesinlikle olamaz. Deprem bölgesine birçok yardımda bulunuyoruz. Zarar görmüş kulüplerin gelirleri ile ilgili kesinlikle bir talebimiz olamaz. Beşiktaş, diğer kulüplerin gelirine göz dikecek bir kulüp değil."

"KULÜPLER BİRLİĞİ TFF'YE YAZI ÇEKTİ"

"UEFA, kararı yerel federasyona bırakabilir ancak yerel federasyonun bu konuda bir talimatnamesi yoksa TFF'nin kulüplere başvurması gerekirdi. Bunu yapmayıp kararın aceleci bir şekilde yazıyla kulüplere bildirilmesini doğru bulmuyoruz. Kulüpler Birliği olarak TFF'ye yeniden bir yazı yazılmış anladığım kadarıyla. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti."

"DEVLET DEĞİL, TFF KARARI"

"Pandemi döneminde alınan karar, devlet makamlarınca alınmış bir karardı. Güvenlik yada sağlıkla ilgili kararlara bizim bir söylemde bulunmamız mümkün değil. Bugün devlet, 'Bu lig bitti, büyük bir deprem yaşadık' deseydi, boynumuz kıldan ince olurdu. Devletin aldığı karar ile TFF'nin aldığı kararları denk görmek doğru değil."

"G.SARAY DA KAYBEDECEKTİ"

"Ben iki rakiple de deplasmanda oynadım ve puan kaybettim. Galatasaray da ikinci devre iki takımla da deplasmanda oynayıp puan kaybedecekti. Benim düşüncem böyle. Bu deplasman sayılarını nasıl eşitleyip, Beşiktaş'ın adalet beklentisini karşılayacaklar?"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan iyi haber!
FUTBOL Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan iyi haber!
Fenerbahçe'den 7 taraftara ömür boyu men!
FUTBOL Fenerbahçe'den 7 taraftara ömür boyu men!
Fenerbahçe'de son durum ve Jesus'un derbi planı! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum!
Beşiktaş'ta derbi öncesi gözler savunmada! - Beşiktaş BJK Haberleri
FUTBOL Derbi öncesi gözler savunmada!
Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Jorge Jesus'a sürpriz talip!
Fenerbahçe'den son dakika transferi: Arda Güler'de El Clasico! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Arda Güler'de El Clasico!
UEFA'dan Sivasspor'a seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası!
FUTBOL UEFA'dan Sivas, F.Bahçe ve Trabzon'a ceza
Flamini, Messi ve Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci futbolcusu oldu!
FUTBOL En zengin futbolcu... Messi ve Ronaldo'yu geçti
Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var! - Spor Haberleri
FUTBOL Anelka'dan 2006 itirafı
L'Equipe gazetesi Ligue 1'deki maaşları açıkladı: Mbappe, Messi'yi ikiye katladı! - Futbol Haberleri
FUTBOL Aylık maaşı Messi'yi ikiye katladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.