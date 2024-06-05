Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, Hollandalı teknik adam ve transfer çalışmaları hakkında konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Vardar, "Giovanni van Bronckhorst hocaya güvenimiz tam. Biz Beşiktaş camiası olarak büyük ve güçlü bir camiayız. Birlikte hareket ettiğimizde büyük başarılar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu sene zor günler geçirmemize rağmen Türkiye Kupası'nı aldık." ifadelerini kullandı.

"YENİ TRANSFERLERLE 1 TEMMUZ'DA SEZONU AÇACAĞIZ"

Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "Hocamız ile ilgili ilk geldiğimiz dönemde de araştırmalarımız vardı. En doğru kararı vermek için belirli bir süreç geçti. Kupa sonrası hoca konusu çok gündeme geldi. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ekip arkadaşlarımızla, yeni transferlerle birlikte 1 Temmuz itibariyle sezonu açacağız." diye konuştu.