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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Van Bronckhorst ve transfer açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Mete Vardar'dan Van Bronckhorst ve transfer açıklaması!

        Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:20
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        Van Bronckhorst ve transfer açıklaması!
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        Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, Hollandalı teknik adam ve transfer çalışmaları hakkında konuştu.

        A Spor'a açıklamalarda bulunan Vardar, "Giovanni van Bronckhorst hocaya güvenimiz tam. Biz Beşiktaş camiası olarak büyük ve güçlü bir camiayız. Birlikte hareket ettiğimizde büyük başarılar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu sene zor günler geçirmemize rağmen Türkiye Kupası'nı aldık." ifadelerini kullandı.

        "YENİ TRANSFERLERLE 1 TEMMUZ'DA SEZONU AÇACAĞIZ"

        Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "Hocamız ile ilgili ilk geldiğimiz dönemde de araştırmalarımız vardı. En doğru kararı vermek için belirli bir süreç geçti. Kupa sonrası hoca konusu çok gündeme geldi. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ekip arkadaşlarımızla, yeni transferlerle birlikte 1 Temmuz itibariyle sezonu açacağız." diye konuştu.

        "HOCA ÇOK HEYECANLI"

        Beşiktaş'ın geçen sezonki en büyük sorunun kadroyu geç kurması olduğu söyleyen Mete Vardar, "10 Temmuz'da da iyi bir kamp dönemi geçireceğiz. Geçen sezonun en büyük problemi geç kadro planlamasıydı. Bu sene daha sağlıklı bir şekilde başlayacağız. Hoca da çok heyecanlı. Umut ediyorum ki ülke futboluna Beşiktaş çok ciddi değerleri her zamanki gibi vermeye devam edecek." dedi.

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