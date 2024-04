Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'den Fernando Santos açıklaması: "Beşiktaş böyle oynamaz"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, teknik direktör Fernando Santos ile Yönetim Kurulu'nun ortak kararıyla yollarını ayırdıklarını belirterek, kalan süreçte Samet Aybaba'nın liderliğinde siyah-beyazlı futbol takımının başında Serdar Topraktepe'nin olacağını söyledi.

Göçmez, siyah-beyazlı ekibin sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı ve teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ardından Santos ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Onur Göçmez, "Yaklaşık 4 ay önce göreve gelen bir yönetimiz. Çok aşamalar kaydettik ama planlamadığımız şeylerle de karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliğimizdi. Devre arasında önemli müdahalelerde bulunduk. Hedefimiz üçüncülük ve Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Beşiktaş hiçbir zaman ne içeride ne de deplasmanda bu şekilde oynayamaz. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamalı. Futbolda yenilebilirsiniz, son dakikada gol yiyebilirsiniz ama Beşiktaş her zaman üstün oynar." ifadelerini kullandı.

"Burası Beşiktaş. Bu formayı giyen herkes formanın hakkını verecektir. Hocalar gider, gelir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi, hangi mesafede duracağımızı çok iyi biliyoruz, her şeyin de farkındayız. Yarın itibarıyla herkesin Beşiktaş formasını giydiğini fark etmesi gerekir. Kadro dışı gibi şeyler şu anda konuşulacak konular değil. Yönetimimiz süreklilikten yanadır. Biz seneye başarılı olmak istiyoruz, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz, kupaların hepsini almak istiyoruz. Hocanın bugün gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmesin. Herkes yarın itibarıyla kendine gelip Beşiktaş için mücadelesini vermeli."

Siyah-beyazlı takımda forma giyen her oyuncunun bunun farkında olması gerektiğine vurgu yapan Onur Göçmez, şu görüşleri paylaştı:

Kalan süreçte ligi en iyi noktada bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden Göçmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi ve değerlendirmelerimizi yaptık. Yönetim olarak bu sorumluluğu alıp Santos'la yollarımızı ayırdık. Yarın itibarıyla da kupayı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Samet Aybaba'ya ve Serdar Topraktepe'ye güvenimiz tam. Bugün bir karar aldık ve bunun arkasındayız. Şu anda bu sezonu en iyi noktada tamamlamak için odaklandık. Önümüzde MKE Ankaragücü maçımız var. Her maçı kazanmak için çalışacağız, önümüzdeki sezon için de zamanı gelince çalışmalara başlayacağız. Samet Aybaba her zaman Ümraniye'de ancak kulübeye inmeyecek."