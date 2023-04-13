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Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için düzenlenen Beşiktaş - Atletico Madrid maçı, İspanyol basınında geniş yankı buldu

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  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    Siyah-beyazlı futbol takımı, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

     

     
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Vodafone Park'ta oynanan mücadele, İspanyol basınında geniş yer buldu.
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    İspanyol medyasından öne çıkan haberler şöyle:

    Marca: Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. 
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    "Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir."
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    Mundo Deportivo: Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon takdire şayandı.
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    Sport: Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı.
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    AS: Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştılar.
  • Beşiktaş - Atletico Madrid maçı geniş yankı buldu

    GOAL İspanya: Beşiktaş ve Atletico'dan büyük dayanışma.

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