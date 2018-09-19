Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 32 karşılaşmaya çıktı, bunların sadece 2'sinde gol atamadı, diğer 30 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda Bayern Münih'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı oyuncular, Avrupa'daki son 7 karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE GOL ORTALAMASI 1,7



Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 32 Avrupa mücadelesinde toplam 55 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar böylece 1,7 gol ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 43 gol gördü.



EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 33. MAÇ!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 33. karşılaşmasını yarın yapacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Sarpsborg mücadelesiyle bu rekorunu 33 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

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