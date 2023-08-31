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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa’da 6’da 6 yaptı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa’da 6’da 6 yaptı

        Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 1-0 geçerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 müsabakadan da galip ayrılmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:57
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        Beşiktaş, Avrupa'da 6'da 6 yaptı
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Dinamo Kiev ile sahasında karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6. mücadeleyi de kazandı. Beşiktaş, sırasıyla Tirana’yı 3-1 ve 2-0, Neftçi Bakü’yü 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev’i ise 3-2 ve 1-0’lık skorlar ile mağlup etti.. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken 5 kez de kalesinde gol gördü.

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