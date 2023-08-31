Beşiktaş, Avrupa’da 6’da 6 yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Dinamo Kiev ile sahasında karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6. mücadeleyi de kazandı. Beşiktaş, sırasıyla Tirana’yı 3-1 ve 2-0, Neftçi Bakü’yü 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev’i ise 3-2 ve 1-0’lık skorlar ile mağlup etti.. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken 5 kez de kalesinde gol gördü.

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