Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, attığı altı golle takımın en skorer ismi olan Ryan Babel'e yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Babel'in sezon sonu bitecek mukavelesini uzatmayı planladığı, 2.1 milyon Euro olan ücretini ise 3 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcuya sezon başında Flamengo kulübü talip olmuş ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti. Ancak Hollandalı yıldız, kendisine önerilen 3 milyon Euro'yu geri çevirip 4 milyon Euro isteyince transferi gerçekleşmemişti.

Babel'in, Beşiktaş'ın teklifini kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

Öte yandan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Almanya ve Belçika ile oynayacakları maçların geniş kadrosunu açıkladı. Koeman, kadroda Ryan Babel'e de yer verdi.

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