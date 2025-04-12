Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş StadyumuHAKEM: Cihan AydınSAAT: 19.00YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Mustafa Hekimoğlu

Başakşehir: -

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Konuk Rams Başakşehir ise Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle haftaya 42 puanla 6. sırada giriyor.

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU YOK!

Beşiktaş'ta toplam 7 futbolcu görev alamıyor. Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalıyor.

Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da cumartesi forma giyemiyor.

Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almıyor.

İKİ REKABETTE 37. MAÇ

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, 37. kez karşılaşıyor.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 44 golle karşılık verdi.