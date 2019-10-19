Siyah-beyazlı kulüpte yarın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, yönetim kurulunu İstanbul'da bir otelde düzenlenen lansmanda tanıttı.

Siya-beyazlı kongre üyelerinin lansman öncesinde büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Adalı, yaptığı konuşmasında camiayı birleştirmeye geldiğine dikkat çekerek, "Biz Beşiktaş'ımızda yeni bir yükseliş dönemini başlatmaya hazırlanan; Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan, inançlı, azimli, iyi hazırlanmış, ekip ruhu taşıyan, vizyonu olan bir yönetim kuruluyuz. Beşiktaş ne kadar büyük zorluklar içinde olursa olsun, hepsini aşacak büyüklüğe ve kitleye sahiptir. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada Beşiktaş’a mevcut sorunları mazeret göstererek zaman kazanmak için gelmiyoruz. Beşiktaş camiasını birleştirmek ve yarıştığımız her kulvarda zirveyi elde etmek için geliyoruz. Beşiktaş; camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil; kupalara, şampiyonluklara layıktır. Yönetim kurulu listemizde bulunan yol arkadaşlarımın her biri Beşiktaş için bir değerdir. Her birinin Beşiktaş'ımız için çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Beşiktaş için çok başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi:

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu, Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora.