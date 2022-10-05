Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 9'uncu haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri´ndeki idmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.
Teknik direktör Valerien Ismael´in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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