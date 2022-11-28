Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve yabancı kuralı açıklaması!

"7+4 İSTİYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Çebi, yabancı kuralı ile ilgili, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." dedi.