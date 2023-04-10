Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: TFF Başkanı kulüplerin oylamasını değiştirdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir iftar programında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen takımlarla ilgili kararı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"LİGİN BU ŞEKİLDE TESCİLİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ligin bu şekilde tesil edilemeyeceğini söyleyen Çebi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.