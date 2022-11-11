Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta, U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda şampiyon olan Beşiktaş Güreş Takımı'nın milli sporcusu Nesrin Baş ile bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi, şampiyon sporcu Nesrin Baş’ı kutladı ve kulübün hediye ettiği on beş Cumhuriyet altınını takarak başarılarının devamını diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyeleri Mehtap Ferah, Celal Aral, Umut Tahir Güneş, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan, Fırat Fidan ve Mesut Çebi ile güreş takımının idari menajer yardımcısı Burhan Özel de hazır bulundu.