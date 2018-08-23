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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Burak Yılmaz ile ilgili sürecin içinde değiliz

Beşiktaş'ta Fikret Orman, katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu. Orman, Trabzonspor'da Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Burak Yılmaz ile ilgili, " Trabzonspor da bizim dost kulübümüz. Biz durumdan fırsat çıkaracak zihniyette değiliz. Burak Yılmaz ile ilgili süreçlerin içinde değiliz" dedi

23 Ağustos 2018 Perşembe, 17:59:08 | Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde: "Maç ile ilgili teknik bir yorum yapmak istemem. Beşiktaş kadrosu geniş bir kadro. Bütün oyuncularımız fırsat bulmak istiyor."

"TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİ VAR"

Türkiye'nin gerçekleri var. Dövizde bir çıkış ortada. Bunlardan direkt etkileniyoruz. Biz de bunlardan direkt olarak etkilenen kulübüz. Onu al başkan, şunu getir başkan diye. Mantıklı işler yapmamız lazım. Bu durum taraftar baskısı yaratıyor. Bir taraf borç ne oldu diyor, diğeri transfer istiyor, öte yandan Euro geldi 7'ye. Biz son güne kadar hareket edeceğiz, olmuyorsa da yapmayacağız, demiştik. Kaleci ile ilgili fikirlerimiz var. İyi şeyler yapmaya çalışacağız. Taraftar istiyor diye de Beşiktaş'ın parasını çarçur etmeyiz."

"NEGREDO İÇİN TEKLİF YOK"

"Negredo için bize ulaşmış bir şey yok. Şartlar uygun olursa gidebilir, olmuyorsa da bizim kontratlı oyuncumuz.

Ahmet Ağaoğlu bizim dostumuz. Trabzonspor da bizim dost kulübümüz. Biz durumdan fırsat çıkaracak zihniyette değiliz. Burak Yılmaz ile ilgili süreçlerin içinde değiliz.

Biz Vida'yı satmak için almadık. İnanılmaz karakterli bir çocuk. O da gitmek istemediğini söyledi."

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