Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'e telefonla bağlarak transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Para kazanma üzerine kurulu bir kulüp değiliz. Bizim kazancımız başarı. Beşiktaş'ın başarılı olabilmesi için oyuncularının parasını ödemesi ve bütçesi içinde hareket etmesi gerekiyor. Çok kıymetli oyuncularımız var ve teklif gelirse değerlendiriyoruz. Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli" diyen Fikret Orman, şöyle devam etti: "Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş Kulübü'ne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok."

"NEGREDO BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI"

Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığınız zaman her mevkide hemen hemen ağırlıklı oyuncularımız var. Baktığımız mevkiler daha çok ofansif orta saha. Ona daha yoğunlaşmış vaziyetteyiz.

Negredo çok önemli bir kariyer, çok iyi bir oyuncu, çok da sevdiğimiz bir oyuncu. Camianın beklediği performansa ulaşamadı, buna hocası da dahil. Şenol hoca bunu dile getirdi. Hayatın gerçekleri var. Duygusallık kolay da, icraati yapmak başka şey. Tosic'in 1 senelik kontratı vardı. 33 yaşındaydı ve kendisi de gitmek istedi.

Mitrovic iyi bir oyuncu ama oyun düzenimize uyum sağlayamadı. Keza Fabri'nin de 1 yıllık kontratı vardı. Bu oyuncularımız yüksek talep gördü ve değerlendirdik."

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