Orman, BJK-Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Yazıcıoğlu'nun eşi Ayça Yazıcıoğlu'nun emekli öğretmen olan anne ve babası Ayten-Orhan Balkan adına Malkara Camiatik Mahallesi'nde yaptırılan anaokulunun açılış törenindeki konuşmasında, eğitimin önemine değindi.

Serkan Yazıcıoğlu ve eşi Ayça Yazıcıoğlu'nun eğitime ciddi katkı sağladığını ve bugüne kadar 4 okul yaptırdığını anlatan Orman, "İnşallah 10'a tamamlayacaklar. Türkiye'nin her noktasında okullar yapıyorlar. Beşiktaşlılara da şunu öğretiyorlar; iyi insan olmadan Beşiktaşlı olunmaz. Bu okullardan istikbalde mühendisler, doktorlar, sporcular, kaymakamlar, valiler çıkacak. Onun için en önemli şey insana yatırım yapmak. Ülke olarak eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Serkan Yazıcıoğlu da eğitime katkı sağlamaya, okullar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden törende, okulun açılış kurdelesi İlçe Müftüsü Safi Çınar'ın okuduğu dua ile kesildi.

Okulu gezen Fikret Orman, 5 yaşındaki Fatma Aysal isimli öğrenciye imzaladığı formayı hediye etti. Başkan Orman, okuldaki tüm öğrencilere forma hediye edildiğini belirtti.

Açılış töreninde Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç da hazır bulundu.

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