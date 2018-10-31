Orman, BJK-Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Yazıcıoğlu'nun eşi Ayça Yazıcıoğlu'nun emekli öğretmen olan anne ve babası Ayten-Orhan Balkan adına Malkara Camiatik Mahallesi'nde yaptırılan anaokulunun açılış törenindeki konuşmasında, eğitimin önemine değindi.
Serkan Yazıcıoğlu ve eşi Ayça Yazıcıoğlu'nun eğitime ciddi katkı sağladığını ve bugüne kadar 4 okul yaptırdığını anlatan Orman, "İnşallah 10'a tamamlayacaklar. Türkiye'nin her noktasında okullar yapıyorlar. Beşiktaşlılara da şunu öğretiyorlar; iyi insan olmadan Beşiktaşlı olunmaz. Bu okullardan istikbalde mühendisler, doktorlar, sporcular, kaymakamlar, valiler çıkacak. Onun için en önemli şey insana yatırım yapmak. Ülke olarak eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Serkan Yazıcıoğlu da eğitime katkı sağlamaya, okullar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden törende, okulun açılış kurdelesi İlçe Müftüsü Safi Çınar'ın okuduğu dua ile kesildi.
Okulu gezen Fikret Orman, 5 yaşındaki Fatma Aysal isimli öğrenciye imzaladığı formayı hediye etti. Başkan Orman, okuldaki tüm öğrencilere forma hediye edildiğini belirtti.
Açılış töreninde Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç da hazır bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.