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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Almanya'da sürpriz görüşme! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Almanya'da sürpriz görüşme!

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da Kartal'ın eski golcüsü Mario Gomez ve Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:10
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        Hasan Arat'tan sürpriz görüşme!
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçını Allianz Arena'da takip etti.

        Başkan Arat, burada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

        Arat daha sonra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu.

        Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler. Başkan Arat, bugün de Borussia Dortmund - PSG mücadelesini tribünden takip edecek.

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