Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan Ankara temasları

Hasan Arat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de makamında görüştü. Ziyarette, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan da yer aldı.

Arat, ziyaretin sonunda Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasıyla kulübün Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Beşiktaş forması takdim etti.

Daha sonra Deva Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı parti genel merkezinde kabul ederek, bir süre görüştü. Babacan, görüşmeye ilişkin, "Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.