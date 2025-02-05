Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Ziyarette, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı.

Başkan Adalı, ziyaretin sonunda Bakan Bak’a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması takdim etti.