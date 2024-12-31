Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!

        Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Serdal Adalı yeni yıl için mesaj yayınladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan yeni yıl mesajı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Serdal Adalı, yayımladığı yeni yıl mesajında siyah-beyazlı kulübü "aydınlık yarınlara" taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

        Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda 2024'ün siyah ve beyazın bir arada yaşandığı bir yıl olduğundan bahseden Adalı, şu ifadelere yer verdi:

        "Yılı geride bırakırken hep birlikte demokratik bir olağanüstü seçimli genel kurul süreci yaşadık. En zor zamanlarımızda bile 13 binin üzerinde kongre üyemiz sandığa gelerek Beşiktaşımıza sahip çıktılar. Kötü günlerde büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğimiz, birlik beraberlik mesajı verdiğimiz genel kurulumuzla da Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha yaşamış ve görmüş olduk. Şanlı tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yüce Beşiktaşımızın başkanlık makamına seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle genel kurulumuza katılarak Beşiktaşımıza sahip çıkan kıymetli üyelerimize bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlamıştır. Kulübümüzü zor günlerden aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Camiamızın her bir ferdinin desteğiyle Beşiktaşımızı layık olduğu başarı ve mutluluk dolu güzel bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle adım atacağımız 2025 yılının; sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekiplerimize, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Bodrumspor başkanı iş insanının villası soyuldu!
        Bodrumspor başkanı iş insanının villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Melis'in ateşli dansı
        Melis'in ateşli dansı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!