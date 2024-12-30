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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Serdar Topraktepe ve Necip Uysal'la buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Serdar Topraktepe ve Necip Uysal'la buluştu

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal'la buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:11
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        Serdal Adalı, Ümraniye'yi ziyaret etti!
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        Beşiktaş'ta dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal’la bir araya geldi.

        Adalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe’ye Trendyol Süper Lig’deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe ve Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Adalı, takımımızın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

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