Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne ziyarette bulunarak futbol takımının yeni yılını kutladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı.