Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de takımla buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı, Ümraniye'de takımla buluştu

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdal Adalı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdal Adalı, Ümraniye'de takımla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne ziyarette bulunarak futbol takımının yeni yılını kutladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Kılıç da yer aldı.

        Teknik Sorumlumuz Topraktepe ve futbolcularımızla sohbet eden Başkanımız Adalı, siyah-beyazlılarımıza Trendyol Süper Lig’deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi.

        Başkanımız Serdal Adalı, 2025 yılının takımımıza başarı getirmesi temennisinde bulunarak teknik ekibimizin ve futbolcularımızın yeni yılını kutladı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Melis'in ateşli dansı
        Melis'in ateşli dansı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar