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Elde ettiği 7 galibiyetin 5'ini iç sahada kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise başarısız bir performans sergiledi. Dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrılmayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.