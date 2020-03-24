Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş üstüne erzak kolisi dağıttı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 7/24 dezenfekte çalışmalarına devam ederken, vatandaşlara hijyen seti dağıtımı yapılıyor.

Belediye ekipleri, bugünden itibaren de 65 yaş üstü sokağa çıkamayan komşuları için erzak kolilerinin dağıtımına başladı. Erzak kolilerini alan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzakları koliledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akpolat, ilçede yaşayan ileri yaştaki sakinlerini korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç ve taleplerini öğrenmek için 60 yaş üstü komşularımızla iletişime geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta, el dezenfektanı, maske, eldiven ve sabun gibi temel hijyen ürünlerini içeren hijyen kitlerini ileri yaştaki komşularımıza ulaştırmaya başladık. Şimdi de pirinç, nohut, bulgur, zeytinyağı, makarna, un gibi gıda ürünlerinden oluşan market kolilerini, belediyemizden esenlik hizmeti alan ve ihtiyaç sahibi komşularımıza teslim edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdürecek."