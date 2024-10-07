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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş, Belgrad'da galibiyet peşinde - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, Belgrad'da galibiyet peşinde

        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:52
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        Beşiktaş, Belgrad'da galibiyet peşinde!
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        Beşiktaş Fibabanka, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

        Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

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