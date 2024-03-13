Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası’nda Spar Girona ile yarın final için mücadele edecek - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA, Avrupa Kupası’nda Spar Girona ile yarın final için mücadele edecek

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women yarı final rövanş maçında Spar Girona ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Boa, Spar Girona'ya konuk!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 14 Mart (yarın) deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımı ile karşılaşacak.

        İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00’de başlayacak.

        İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, kazanması ya da en fazla 20 sayı farkla kaybetmesi durumunda adını finale yazdıracak. Spar Girona’nın müsabakayı 21 sayı üstünlükle bitirmesi halinde maç uzatmalara gidecek. İspanyol temsilcisinin finale çıkabilmesi için de en az 22 sayı farkla mücadeleyi kazanması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar