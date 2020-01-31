Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın´ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Fiorentina´da forma giyen Kevin-Prince Boateng´i kiralamak için girişimde bulundu. Kadrosunda şu ana kadar 13 yabancı oyuncu bulunan Siyah-beyazlılarda 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Ajdin Hasic ile bu sayı 14´e çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, Boateng´e yer açabilmek için ya Hasic´i hemen kiralık gönderecek ya da oyuncunun sözleşmesini askıya alacak.

Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi.