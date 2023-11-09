Beşiktaş - Bodo Glimt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçı kapsamında Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile karşılaşıyor. 9 Kasım Perşembe saat 20.45'te başlayacak olan Beşiktaş-Bodo Glimt maçının; hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Bodo Glimt'e karşı Norveç'te oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden siyah beyazlılar, kendi evinde galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı şifresiz canlı yayın takip ekranı...
Beşiktaş - Bodo Glimt maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grupta oynanan üç maçın ardından 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz Beşiktaş, Bodo Glimt karşısında galip gelip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler Beşiktaş - Bodo Glimt maçının ne zaman, nerede yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "Exxen TV Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir?" İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı canlı izleme ekranı...
BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI CANLI İZLE
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BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi D grubu Beşiktaş-Bodo Glimt maçı 9 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge 7
2- Bodo Glimt 4
3- Lugano 4
4- Beşiktaş 1
BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLARI
30 KASIM PERŞEMBE
20:45 Beşiktaş-Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
23:00 Lugano-Beşiktaş