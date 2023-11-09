Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Beşiktaş - Bodo Glimt maçı şifresiz canlı yayın izle! Exxen TV Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl, nereden izlenir? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Bodo Glimt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçı kapsamında Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile karşılaşıyor. 9 Kasım Perşembe saat 20.45'te başlayacak olan Beşiktaş-Bodo Glimt maçının; hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Bodo Glimt'e karşı Norveç'te oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden siyah beyazlılar, kendi evinde galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı şifresiz canlı yayın takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş - Bodo Glimt maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grupta oynanan üç maçın ardından 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz Beşiktaş, Bodo Glimt karşısında galip gelip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler Beşiktaş - Bodo Glimt maçının ne zaman, nerede yayınlanacağı araştırmaya başladı. Peki, "Exxen TV Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir?" İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı canlı izleme ekranı...

        2

        BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI CANLI İZLE

        https://www.exxen.com/tr

        3

        BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Konferans Ligi D grubu Beşiktaş-Bodo Glimt maçı 9 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.

        4

        BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

        5

        UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1- Club Brugge 7

        2- Bodo Glimt 4

        3- Lugano 4

        4- Beşiktaş 1

        BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLARI

        30 KASIM PERŞEMBE

        20:45 Beşiktaş-Club Brugge

        14 ARALIK PERŞEMBE

        23:00 Lugano-Beşiktaş

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?