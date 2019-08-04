Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki dördüncü hazırlık maçında Brescia ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ: 0 - BRESCIA: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 18:00

YAYIN: Spor SMART

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Necip, Caner, Oğuzhan, Erdem, Muhayer, Quaresma, Boyd, Güven

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastaldello, Curcio, Spalek, Bisoli, Donnarumma, Torregrossa, Cistana

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi ve Brescia mücadelesiyle birlikte kampı tamamlıyor. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmanın ardından özel uçakla Türkiye'ye dönecek.

ROCO, ATIBA, BURAK VE MEDEL SAKATLANDI!

Beşiktaş, Avusturya kampında Eibar, Apollon Larisas ve Udinese ile karşılaşırken bu mücadelelerde Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Gary Medel'i kaybetti. Dört futbolcu da kamp esnasında sakatlandı.

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI RAPORU

İLK MAÇTA EIBAR, KARTAL'I DEVİRMİŞTİ

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Eibar'a 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmaya Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Llajic ve Boyd ilk 11'iyle başlamıştı.

Eibar'ın golleri 36. dakikada Enrique Garcia ve 80. dakikada Mesa Alexander'dan gelmişti. 36. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pedro Leon Sanchez'in yerden ortasına, Vida ayak koymak istemiş, bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Karius topu son anda çelmişti. Altıpas önünde boşta kalan topu Enrique Garcia ağlara göndermişti. 80. dakikada ise kaleci Utku Yuvakuran'ın uzaklaştırmak istediği topa Mesa Alexander yatarak müdahale etti, bu oyuncuya çarpan top ağlara gitmişti.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayı ilk kez Eibar karşısında giymişti.

Eibar maçında sakatlanan Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edilmişti.

İKİNCİ MAÇTA GOL SESİ ÇIKMAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta Yunanistan temsilcisi Apollon Larissa ile 0-0 berabere kalmıştı.

Avusturya'nın Bischofshofen şehrindeki statta oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın 11'i ile başlamıştı.

Düşük tempoda oynanan ilk yarıda rakibine pozisyon vermeyen siyah-beyazlı takım, Dorukhan, Ljajic ve Boyd ile girdiği pozisyonlarda golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona ermişti.

Maçın 46. dakikasında Gary Medel'i oyuna süren Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 70. dakikada ise 10 değişiklik birden yapmıştı. Avcı, bu dakikada Jeremain Lens, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Kartal Kayra Yılmaz, Muhayer Oktay, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran'ı oyuna almıştı. Bu değişikliklerle maça 11'de başlayan tüm oyuncular saha kenarına gelmiş olmuştu.

İkinci yarıda da topa sahip olan Beşiktaş, buna rağmen pozisyon üretmekte zorlanmıştı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen siyah-beyazlı ekip, skoru değiştirecek golü bulamayınca maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

ÜÇÜNCÜ MAÇTA UDINESE'YE KAYBETTİLER

Beşiktaş, Salzburg'daki Grödig Stadı'nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Umut Nayir, Oğuzhan Akgün, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Alpay Çelebi, Necip Uysal, Kerem Kalafat, Utku Yuvakuran süre aldı.

Müsabakanın 47. dakikasında Kevin Lasagna'nın attığı golle 1-0 öne geçen Udinese, 53. dakikada Ignacio Pussetto'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Udinese, karşılaşmayı 2-0 kazandı.