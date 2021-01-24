Bu sezon geriye düştüğü maçlarda rakibin savunmasını aşmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Göztepe karşısında bu tabuyu yıkmayı başardı. 39´uncu dakikada Tripic´in golüyle devreye 1-0 geride giden siyah beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. Geriye düştüğü maçlarda bu sezon sonuç almakta zorlanan ve bu sezon yenik duruma düştüğü maçlarda galip gelemeyen siyah beyazlılar, Göztepe karşısında bu şanssızlığına son verdi.