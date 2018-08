Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan, kadrosuna 1994 doğumlu Burak Can Yıldız'ı dahil etti.

Ufuk Sarıca'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına Dusko Ivanovic'i getiren Beşiktaş Sompo Japan, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen 2.02 boyundaki forvet oyuncusu Burak Can Yıldızlı'yla 1 yıllık anlaşmaya vardı. Burak Can, geçtiğimiz sezon 4.7 sayı ve 2.7 ribaund ortalamasıyla oynadı.

