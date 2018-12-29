Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sezonun ikinci yarısı öncesi forvet transferi yapmayı planlayan siyah beyazlılar, listesinin ilk sırasında yer alan Burak ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı.

Trabzonspor’dan alacakları karşılığında bonservisi talep eden milli futbolcu, bordo mavili kulübün yanıtını bekliyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

İlk olarak 2006 yılında Antalyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu, 2007-2008 sezonunun devre arasında, Filip Holosko transferi karşılığı Manisaspor'a takas olmuştu.

2008 Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılan Burak, transferin olması durumunda 11 yıl sonra yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.

Son 1,5 sezonda Trabzonspor’da 32 maça çıkan milli futbolcu, 28 gol attı, 3 asist yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ