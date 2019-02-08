Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

ATIBA'YA KUTLAMA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kutlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Atiba için pasta kesildiği belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların 36 yaşına giren Kanadalı oyuncuya mutluluklar dilediği aktarıldı.