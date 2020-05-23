DHA

Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanlar devam etti. Nevzat Demir Tesisleri´nde basına kapalı olarak, sağanak yağmur altında yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5´e 2 çalışması, top sürme, pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.