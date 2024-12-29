Beşiktaş, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 29.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:00
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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