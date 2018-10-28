Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Beşiktaş 15 puanla 6. sırada, Çaykur Rizespor 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Beşiktaş, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Çaykur Rizespor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 196. İddaa'da Beşiktaş kazanır 1.05, berabere biter 5.60, Çaykur Rizespor kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.20, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.25.

Beşiktaş son hafta oynanan OsmanlıSpor FK maçında 4-0 kazandı.

Çaykur Rizespor ise Alanyaspor maçında 1-0 kazandı.

Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Çaykur Rizespor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çaykur Rizespor, 4 gol atarken 6 gol yedi.

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