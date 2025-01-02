Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.