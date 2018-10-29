Son 4 resmi maçını kazanamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek yara sardı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma 3 asistle yıldızlaşırken Mustafa Pektemek de 11'e döndüğü maçta 2 gol attı. Çaykur Rizespor 9 kişi kalırken Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda ilginç dakikalar yaşandı. Bülent Yıldırım önce oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı neticesinde 3 dakika sonra penaltı kararı verdi. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararları gündeme otururken Bülent Yavuz, Bülent Yıldırım'ın kararlarını değerlendirdi. İşte Bülent Yavuz'un değerlendirmeleri:
"Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında hayat buldu. Haftalardır kötü olan Kara Kartal, buna dur diyerek rakibini rahat bir skorla geçerek şampiyonluk için 'Ben buradayım' dedi."
"Maçta hakem Bülent Yıldırım kritik kararlarda oyunu devam ettirdi ancak iyi ki 'VAR varmış"
"Hani Beşiktaşlılar, özellikle sayın başkan Fikret Orman ne demişti? 'Herkese VAR var, Beşiktaş'a VAR yok!' Vodafone Park'ta gördük ki VAR, Beşiktaş için de varmış!"
"VAR hakemi Cüneyt Çakır olağanüstü bir performans göstererek önce Orhan Ovacıklı'nın kırmızı kart görmesini sağladı."
"Daha sonra çok açık ve net bir penaltıyı atlayan hakem Bülent Yıldırım'a penaltı verdirerek hakemi de maçı da kurtardı!"
"İnanıyorum ki şimdi Kara Kartal ve onun milyonlarca taraftarı VAR'ın da Beşiktaş için var olduğunu görmüştü"
Cümle aleme gösterdi ki VAR gerçekten çok değerli bir sistem ve adaleti de tesis ediyor!
"Adriano'nun gördüğü sarı kart kontrolsüz hareketten kaynaklanıyor. VAR protokolüne göre gösterilmiş kart asla geri alınmaz."
"Beşiktaş'ın yediği gole gelince... Vedat Muriç ne kadar rakibini iteliyorsa Roco da aynı şekilde Vedat Muriç'i çekiyordu. Bu pozisyonda hakem gol verdi"
"Ben olsam gol vermezdim! Peki VAR karışır mı? VAR protokolüne göre bu pozisyona karışılamaz!"
"Karışmadı da. Çünkü bu pozisyon 'sana göre, bana göre' bir enstantaneydi."
"Haliyle hakem tercihini golden yana kullandı. VAR bu pozisyona müdahale etmezdi, etmedi de"
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