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        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:12
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        Kartal'da Rize maçı mesaisi
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        Trendyol Süper Lig’de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile saat 20:00'de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kartal, saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.

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