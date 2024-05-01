Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.