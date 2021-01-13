Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
TARSUS'U YENEREK TURLADI
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.
Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ
Utku
Dorukhan
Welinton
Montero
Rıdvan
Necip
Mensah
Gökhan
Oğuzhan
N'Koudou
Güven
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan
Talbi
Melnjak
Meriah
Moroziuk
Abdullah Durak
Yasin Pehlivan
Tunay
Samudio
Fernando
Skoda
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