Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için resmi hesabından veda mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.