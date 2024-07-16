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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti

        Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:17
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        Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda!
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için resmi hesabından veda mesajı yayımladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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