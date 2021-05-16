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Beşiktaş, Chelsea'yi bekliyor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılabilmek için Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin durumunu bekleyecek. Chelsea, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerse ya da ligi ilk 4'te tamamlarsa Kara Kartal doğrudan gruplara katılma hakkı kazanacak

Beşiktaş, Chelsea'yi bekliyor
AA

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City'nin kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.

"Devler Ligi"nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayacak.

Süper Lig ikincisi Galatasaray da kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda yer alabilmek için elemeleri geçmeye çalışacak.

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