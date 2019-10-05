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HaberlerFutbol

Beşiktaş, çıkış arıyor

Son 6 maçında 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar alacağı galibiyetle moral kovalayacak

Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.

N'KOUDOU İLE DIABY İYİLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.

GÜVEN YALÇIN ŞÜPHELİ

Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Güven'in son durumu bu akşamki idmanda belli olacak.

ELNENY CEZALI

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.

ALANYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

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