Beşiktaş çıkışa geçmek istiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktör Valerien İsmael bu müsabaka öncesinde taktik çalışmalara ağırlık veriyor.
Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen siyah beyazlılar, Hatay'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 8 lig maçını kaybetmedi.
İKİ İSİMDEN MÜJDE GELEBİLİR
Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın Hatay deplasmanında kafileye dahil olma durumları var.
Takımlara çalışmalara başlayacak iki oyuncunun yapılacak kontrollerinin ardından son karar verilecek.
YÖNETİMDEN DESTEK
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma destek olduğu gelen haberler arasında.
İkili, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien İsmael ile de sürekli temas halinde...
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