Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da ilk maçına çıkacak siyah beyazlılar, Club Brugge karşısında grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Peki, "Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Club Brugge maçının tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 01:29 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş-Club Brugge maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş-Club Brugge karşılaşmasının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu mücadelede Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Temsilcimiz Beşiktaş Club Brugge maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, "Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak ve Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

        4

        KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Beşiktaş 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

        Bu zorlu mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.

        Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.

        Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?