Beşiktaş Club Brugge maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Jan Breydel Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Halsizliği bulunan Omar Colley ile saha ortasında toplantı yapan Şenol Güneş, Gambiyalı stoperin son durumu hakkında bilgi aldı.
Club Brugge-Beşiktaş müsabakası, yarın (21 Eylül Perşembe) TSİ 22.00'de başlayacak.